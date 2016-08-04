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مصرع مجند وإصابة 11 آخرين في حادث مروري بأسوان

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مصرع مجند وإصابة 11 آخرين في حادث مروري بأسوان مصرع مجند وإصابة 11 آخرين في حادث مروري بأسوان

انقلاب سيارة شرطة- أرشيفية

لقي مجند شرطة مصرعه، وأصيب 11 آخرون في حادث مروري لسيارة تابعة لقوات الأمن بالناحية الجنوبية لمنطقة المحمودية المؤدية لطريق الشلال في أسوان.

وكان اللواء مجدي موسى، مدير أن أسوان تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان يفيد بوقوع حادث مروري لسيارة شرطة خاصة كانت تقل عددًا من الجنود تابعة لقوات الأمن على طريق الشلال/ أسوان، كانت قادمة من معسكر قوات الأمن ما أدى لمصرع مجند ووقوع إصابات.

على الفور توجهت قيادات الأمن إلى موقع الحادث وتبين وفاة مجند شرطة يدعى كامل رجب إبراهيم، 21 سنة، فيما أصيب 11 آخرون.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى نقلت المتوفى إلى مشرحة أسوان، ونقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي لعلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيق.

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