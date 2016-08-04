ضبط 7 أشخاص بينهم طالب أزهرى ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 7عناصر بينهم طالب أزهرى متهمون بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعدالوزير مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة .

دلت تحريات مباحث إلى أن عناصر من ضباط مباحث إدارة البحث الجنائى قامت بالتنسيق مع مباحث الأمن الوطنى بضبط كل من، "محمد .ع.ا.م" 37 سنة مدرس ومقيم – دائرة مركز بنها، و"أحمد ص. أ"24 بدون عمل ومقيم ذات الناحية، و"عليمى ا.ع"49 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، و"عبد الرحمن ع. إ" 45 سنة إدارى بمدرسة ومقيم ذات الناحية، و"سامح .س أ" 26 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، و"سيد .ح.س" 51 سنة معلم خبير بالإدارة التعليمية بالقناطر – دائرة مركز القناطر، و"محمود .ا.ع" 20 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى ومقيم دائرة مركز القناطر، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تنسيقاً وإدارة الأمن الوطنى .

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