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العليا للانتخابات تتلقى 4 تظلمات و3 طعون على المرشحين بدائرة حدائق القبة

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العليا للانتخابات تتلقى 4 تظلمات و3 طعون على المرشحين بدائرة حدائق القبة العليا للانتخابات تتلقى 4 تظلمات و3 طعون على المرشحين بدائرة حدائق القبة
بدأت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس الأربعاء ولمدة 5 أيام، الفصل فى طعون المرشحين المستبعدين من الانتخابات التكميلية بدائرة حدائق القبة بالقاهرة، والمقرر إجراؤها 26 و27 و28 أغسطس الجارى خارج وداخلها.

وتلقت اللجنة العليا للانتخابات 4 تظلمات من المرشحين المستبعدين، و3 طعون على مرشحين تم قبول أوراق ترشيحهم، لتعلن بعدها اللجنة كشفا بالأسماء النهائية للمرشحين، تمهيدا لبدء الدعاية الانتخابية الرسمية .

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد تلقت إخطارا من مجلس النواب بخلو مقعد بدائرة حدائق القبة بالقاهرة بعد وفاة صاحبه النائب سيد فراج أثر تعرضه لأزمة صحية.

وبعد فتح باب الترشح على المقعد الخالى، تلقت اللجنة أوراق 16 شخصاً راغبين فى الترشح على هذا المقعد وقبلت اللجنة منهم 12 طلباً، بينهم 6 مرشحين مستقلين بينهم إمراة، بالإضافة لـ 6 مرشحين من الأحزاب ، ورفضت 4 طلبات لأسباب مختلفة كعدم تقديم شهادة التجنيد ووجود أحكام جنائية فى صحيفة الحالة الجنائية دون عمل رد اعتبار وعدم تقديم التقرير الطبى.

ـ اليوم.. إغلاق باب تلقى الطعون على مرشحى الانتخابات التكميلية بحدائق القبة

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مصر 365

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