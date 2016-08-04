اليوم.. أسرة زويل تتلقى العزاء فى وفاته بالمركز الإسلامى بلوس أنجلوس

قالت السفيرة لمياء مخيمر، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس، إن أسرة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، تتلقى العزاء، اليوم الخميس، فى المركز الإسلامى بمدينة لوس أنجلوس بحضور جميع أعضاء الجالية المصرية.

وأضافت قنصل مصر العام بلوس أنجلوس، فى تصريحات تلفزيونية، أن أسرة العالم الراحل ستنتقل، غدًا الجمعة، إلى القاهرة لاستقبال الجثمان، لافتةً إلى أن جثمان العالم المصرى سيصل القاهرة الأحد المقبل، وسيشيع بجنازة عسكرية تليق بمكانته.

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