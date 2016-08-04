أستاذ طب أطفال: الرضاعة تحمى من التهابات الأذن وسرطان اللوكيميا

بمناسبة الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، كشفت العديد من الدراسات أن الرضاعة تقلل خطر إصابة الأم بسرطان الثدى قبل انقطاع الطمث وتحميها من سرطان المبيض.

وتعمل الرضاعة الطبيعية على التقليل من خطر إصابة الأطفال من بعض أنواع السرطان فى مرحلة الطفولة أبرزها سرطان الدم "اللوكيميا"، وتقدر حالات الإصابة بسرطان الأطفال بما يزيد عن 175 ألف حالة سنويًا فى جميع أنحاء العالم، ويصل معدل الوفيات هناك نحو 96 ألف حالة وفاة سنويًا.

وكشف الدكتور عادل رياض أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بجامعة بنها ورئيس وحدة زراعة كبد الأطفال بمستشفى وادى النيل بالقاهرة، أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بالإسهال والتهابات الأذن لدى الأطفال وهو ما تعجز عن تقديمه الألبان الأخرى الصناعية.

وأكد أستاذ طب الأطفال، على أن حليب الثدى غنى بالأجسام المضادة لحماية الطفل حديثى الولادة من الإصابة بالأمراض أبرزها السرطان، كما أنه يحتوى على مستويات مرتفعة من البروتين الهامة لنموه وتقوية عضلاته.

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