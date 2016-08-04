محمد المري: فرق العمل أثبتت جاهزيتها

قال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن فرق العمل كانت على رأس عملها أثناء الحادث، وتابعنا من جهتنا حركة مطار دبي، وجميع موظفي الجوازات والمطار كانوا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حادث.

وأضاف: لن أنسى دور مطارات العين وآل مكتوم والشارقة والفجيرة، وموظفي الجوازات الذين تعاونوا بحِرفية خلال تحويل الرحلات إلى هذه المطارات، مشيراً إلى أن حركة المطار استُأنفت بسلاسة، ومكاتب الطائرات وموظفي الجوازات بدأوا إجراءات مغادرة الركاب على متن الطائرات، مؤكداً أننا على أهبة الاستعداد، موجهاً في ذات السياق شكره إلى جميع فرق العمل التي قامت بواجبها على أكمل وجه.

وأكّد اللواء المري أن الإجراءات كانت سليمة خلال نزول المسافرين وإن لم يتمكن بعضهم من اصطحاب جواز سفره من خلال الرجوع إلى القوائم الموجودة، فقد كانت متابعة دقيقة لمجريات الأمور.