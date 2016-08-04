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6 طرق طبيعية للتغلب على الحالة المزاجية السيئة

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6 طرق طبيعية للتغلب على الحالة المزاجية السيئة 6 طرق طبيعية للتغلب على الحالة المزاجية السيئة
نظرا لظروف الحياة التى نعيشها والتعرض للضغوط النفسية الشديدة فى العمل وغيرها، قد يؤدى الأمر إلى تقلب الحالة المزاجية، وفى هذا الإطار قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الطرق الطبيعية للتغلب على المزاج السىء، وتتضمن الآتى:

1.أخذ حمام دافئ بعد تدليك الجسم بالزيوت العطرية مثل الحمضيات والنعناع أو الكافور، ويمكن أن يقلل من التوتر ويبعد الأفكار السلبية ويساعد على استرخاء الجسم.

2.تدليك الجسم بالزيوت العطرية التى تساعد على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر، وذلك من خلال تدليك الزيت حول الرقبة والمعصم وشحمة الأذن، فهذا يساعد بشكل كبيرعلى تخفيف التوتر.

3.شاى الأعشاب الذى يحتوى على الليمون والزنجبيل والعسل والعرقسوس والنعناع والبابونج، يحتوى على مسكنات طبيعية تعمل على استرخاء الجسم والعقل.

4.الجلوس على الأرض بين الأشجار فهى وسيلة تساعد على الشعور بالتفاؤل والراحة وتخفيف الضغوط، ومن الممكن زيارة مكان مفضل لك يجلب لك الشعور بالسعادة .

5.الحصول على ليلة نوم جيدة، فقد أثبتت الأبحاث أن النوم الجيد يساعد على محاربة علامات الاكتئاب، ويساعد العقل على العمل بشكل يقظ ويحارب الأفكار السلبية، كما أنه يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة .
>6.الخروج فى الشمس:الحصول على جرعة من فيتامين د يعزز مزاجك، كما أن التمرين بانتظام، يساعد على رفع الحالة المزاجية والتفكير بشكل إيجابى.

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