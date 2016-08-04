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ضبط 3 فلسطينيين و32 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

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ضبط 3 فلسطينيين و32 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء ضبط 3 فلسطينيين و32 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها عن تنفيذ حملة أمنية مكبرة بمنطقة حى الصفا وقد أسفرت عن ضبط 3 فلسطينيين بأوراق منتهية و6 مطلوبين فى أحكام مختلفة.

وتم ضبط 32 محكوما عليهم، كما حضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه عدنان م س ع ا والمطلوب فى قضية (مخدرات) والمحكوم عليه فيها غيابى بالسجن لمدة عام مع الشغل وغرامة مالية 10000 جنيه.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 7 قضايا، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 56 مخالفة متنوعة، وضبط 77 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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مصر 365

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