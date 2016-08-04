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سقوط مسجل خطر وبحوزته فرد خرطوش وذخيرة وهيروين فى الخليفة

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سقوط مسجل خطر وبحوزته فرد خرطوش وذخيرة وهيروين فى الخليفة سقوط مسجل خطر وبحوزته فرد خرطوش وذخيرة وهيروين فى الخليفة
تمكن الرائد أشرف سيف معاون مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط "يوسف أ م"، 53 سنة، عاطل "مسجل خطر- فرض سيطرة" تحت رقم 1388 فئة "ب"- القديمة، والسابق اتهامه فى 40 قضية آخرها 21950 لسنة 2007 الخليفة "مخدرات"، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12مم وطلقات خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح والذخيرة بقصد الدفاع، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3856 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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