أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع مجند وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة شرطة بأسوان

Google+ Print
مصرع مجند وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة شرطة بأسوان مصرع مجند وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة شرطة بأسوان
لقى مجند مصرعه منذ قليل وأصيب 10 آخرين، صباح اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة شرطة "أمن مركزى" تابعة لقوات الأمن، جنوب منطقة المحمودية المؤدية لطريق الشلال.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة شرطة كبيرة تابعة لقوات فرق الأمن بالناحية الجنوبية للمحمودية والتابعة لحى جنوب مدينة أسوان، مما أسفر عن مصرع المجند "كامل رجب إبراهيم" 22 سنة، وتم نقله لمشرحة أسوان العمومية.

وأصيب فى الحادث 10 مجندين آخرين، تتراوح إصابة 6 منهم خفيفة تتمثل فى خدوش وسحجات، بينما تمثل إصابة الأربعة الآخرين إصابات بالغة ما بين كسور وجروح، وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى لعلاج، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن أسوان للمستشفى للاطمئنان على حالة المصابين.


>- وفاة مزارع دهسه قطار بضائع بمدينة كوم أمبو بأسوان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365