مصرع مجند وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة شرطة بأسوان

لقى مجند مصرعه منذ قليل وأصيب 10 آخرين، صباح اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة شرطة "أمن مركزى" تابعة لقوات الأمن، جنوب منطقة المحمودية المؤدية لطريق الشلال.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة شرطة كبيرة تابعة لقوات فرق الأمن بالناحية الجنوبية للمحمودية والتابعة لحى جنوب مدينة أسوان، مما أسفر عن مصرع المجند "كامل رجب إبراهيم" 22 سنة، وتم نقله لمشرحة أسوان العمومية.

وأصيب فى الحادث 10 مجندين آخرين، تتراوح إصابة 6 منهم خفيفة تتمثل فى خدوش وسحجات، بينما تمثل إصابة الأربعة الآخرين إصابات بالغة ما بين كسور وجروح، وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى لعلاج، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن أسوان للمستشفى للاطمئنان على حالة المصابين.

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