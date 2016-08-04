عادات صحية تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

هناك العديد من العادات يتبعها الكثيرون، وتلعب دورا رئيسيا فى تطور السرطان، أو زيادة خطر الإصابة به، ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن أسلوب الحياة واتباع العادات غير الصحية تلعب دورا رئيسيا فى تطور السرطان، وأن تغييرا كبيرا فى نمط الحياة يمكن أن يقطع مسافة طويلة فى الوقاية من السرطان، وذلك من خلال اتباع أسلوب الحياة والعادات الصحية التى تساعد على خفض خطر الإصابة بالسرطان، وتتضمن الآتى:

1. تجنب التدخين والتعرض للدخان: لأن اختيار أسلوب الحياة هو أكثر أهمية ويساعد فى خفض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 50%، لأن التدخين هو المسئول عن سرطان الرئة والعديد من الأمراض الأخرى، فلا تعرض نفسك للتدخين أو الدخان.

2. استخدام الوسائل الواقية من الشمس: ببساطة يجب استخدام الوسائل الجيدة للوقاية من الشمس طوال اليوم، والحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير، وتجنب التعرض للآشعة فوق البنفسجية قدر المستطاع خاصة أوقات منتصف النهار، وارتداء الملابس الواقية عند الخروج.

3. من الضرورى اتباع نظام غذائى متوازن غنى بالفاكهة والخضروات التى تحتوى على مضادات الأكسدة وتساعد على إصلاح الخلايا التالفة، لأن الفاكهة والخضروات الخضراء والبرتقالى والصفراء تحتوى على أكبر قدر من مضادات الأكسدة وهى طريقة رائعة لتجنب الإصابة السرطان .

موضوعات متعلقة ..

"ديلى ميل":جدل بين الخبراء حول السرطان هل قابل للشفاء أم لا؟حتى الآن ليس هناك أدلة..من الممكن الشفاء الجزئى وليس الشفاء التام والورم يعود بعد 5 سنوات..تجارب العلاجات المناعية فى المستقبل مبشرة للمرضى