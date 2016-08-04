أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اقتصادية البرلمان: سنوافق على قرض صندوق النقد حال توجيهه لمشاريع استثمارية

Google+ Print
اقتصادية البرلمان: سنوافق على قرض صندوق النقد حال توجيهه لمشاريع استثمارية اقتصادية البرلمان: سنوافق على قرض صندوق النقد حال توجيهه لمشاريع استثمارية
قال النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على قرض صندوق النقد الدولى، مشروطة بعدة معايير أهمها توجيه هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية وتنموية يكون لها دراسة جودى واضحة، موضحا أنه سيرفض أن توجه أموال القرض إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة، أو لشراء منتجات.

وأضاف "فرغل" فى تصرح خاص أنه يجب أن نطلع على شروط صندوق النقد الدولى وآخر ما وصلت إليه المفوضات، معرفة أين ستوجه هذه الأموال ؟، موضحا أن بعثة صندوق النقد الدولى تريد الاطلاع على برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة ومدى جدية تطبيقه .

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصاية ، أنه طالب من الدكتور على مصليحى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بعقد جلسة غير رسمية مع المسئولين عن المفوضات مع صندوق النقد الدولى قبل الموافقة النهائية على القرض.


>أمين سر اللجنة الدينية لـ"يونس مخيون": قرض صندوق النقد الدولى ليس ربا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365