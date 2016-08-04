تخفيض بعثة الرى المصرية بجنوب السودان لسوء الأوضاع السياسية الداخلية

أكد المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تخفيض بعثة الرى المصرية الموجودة فى جنوب السودان، بسبب الأحداث السياسية المشتعلة هناك، مشيراً الى أنه تم نقل المهندسين المتواجدين هناك إلى مدينة جوبا وعودة باقى البعثة إلى القاهرة لحين تحسن الأوضاع.

وأضاف "بهاء الدين" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الوزارة نسقت مع سفارة مصر فى جوبا، للتدخل حال تفاقم الأوضاع، وعودة باقى أفراد البعثة إلى القاهرة.

وانتهت مصر خلال الأشهر الماضية من إعداد دراسات الجدوى لسد "واو" متعدد الأغراض على نهر سيوى بحوض بحر الغزال بجنوب السودان ، فضلاً عن إقامة وتشغيل المعمل المركزى لتحليل نوعية المياه بجوبا، وإعادة تأهيل محطات قياس التصرفات والمناسيب على روافد نهر النيل بجنوب السودان، واستكمال إنشاء محطة رفع مياه الشرب بنطاق مدينة واو، بالإضافة إلى مكون برامج التدريب وبناء القدرات المستمر منذ 2006 وحتى الآن.

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