برلمانى بالفيوم يستفسر عن توقف أعمال التكريك فى بحيرة قارون

قال النائب ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إنه أعد مذكرة تقدم بها إلى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، للاستفسار عن أسباب توقف أعمال التكريك فى بحيرة قارون وإنهاء عمل الكراكات التى بدأت منذ حوالى شهرين لإزالة الترسيبات الموجودة بقاع البحيرة، بهدف النهوض بالبحيرة اقتصاديًا وسياحيًا، وما تردد عن اعتراض جهاز شئون البيئة على عملية تكريك البحيرة باعتباره الجهة المسئولة عن البحيرة.

وذكر النائب، فى بيانا له، أمس الأربعاء، أن توقف عمليات تطهير البحيرة تزامن مع بدء موسم الصيد فى مطلع الشهر الجارى، وتضرر آلاف الصيادين من انهيار الثروة السمكية فى البحيرة.

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