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بالفيديو.. مساكن البحاروة بالشرقية مهددة بالانهيار بسبب طفح الصرف الصحى

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بالفيديو.. مساكن البحاروة بالشرقية مهددة بالانهيار بسبب طفح الصرف الصحى بالفيديو.. مساكن البحاروة بالشرقية مهددة بالانهيار بسبب طفح الصرف الصحى
مأساة حقيقة يعيشها ما يقرب من 7000 شخص بمنطقة البحاروة التى تبعد 3 كيلو عن مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بسبب الطفح المستمر لمياه الصرف الصحى بالمنازل والشوارع، مع تجاهل تام للمسئولين بمدينة أولاد صقر، وبالرغم من الشكاوى المستمرة للأهالى بالبحاروة لكن جميعها تذهب فى مهب الريح، وكأنهم ليس لهم حق فى المطالبة بحياة أدمية.

يقول "على الوزير" إخصائى صحافة بمدرسة البحاروة للتعليم الأساسى، إن منطقة البحاروة تبعد عن مدينة أولاد صقر، بحوالى 3 كيلو، وبالرغم من أنها يوجد بها محطة صرف صحى تخدم مدينة أولاد صقر.

ناشد سكان البحاروة، رئيس مدينة أولاد صقر بسرعة تخليصهم من الكارثة التى يعانون منها، وخاصة أن البحاروة بيها العديد من المدارس، ووصلتها مياه الصرف الصحى، كما تسببت المياه فى انتشار الحشرات والأوبئة.


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