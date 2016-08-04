إنشاء مدرسة يابانية فى قرية بالشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه صدر القرار رقم 1963 لسنة 2016 من مجلس الوزراء، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها عشرة آلاف متر مربع بقرية النصيرى بمركز أبو كبير، لإنشاء مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للأطفال على غرار نموذج المدارس اليابانية.

وقال طارق عبد المعبود، عمدة القرية لـ"اليوم السابع"، إن المدرسة ستقضى على مشكلة تكدس الطلاب داخل فصول المرحلة الابتدائية بالقرية والقرى المجاورة لها، حيث ترتفع الكثافة الطلابية بالفصول بصور كبيرة.

"بريد الشرقية": موظفة مكتب العصلوجى اختلست 7 ملايين جنيه و الجرد مستمر ‎