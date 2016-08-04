بالفيديو.. مسؤل بآوقاف الشرقية: "الخطبة المكتوبة" من سنن الشافعية

وأضاف بأنهم كقيادات بالأوقاف يكنون كل الاحترام لهيئة الكبار العلماء و التى سبق وأن أعلنت رفضها للخطبة المكتوبة، ولكن الأوقاف وزارة سيادية .
أما فى الشيخ غريب فتح الله مدير إدارة المتابعة بالأوقاف، أكد خلال اجتماعه بأئمة إدارة الاوقاف الابراهيمية ، انة سيتم تكثيف الرقابة علي المساجد ابتداء من غدا الجمعة، لمتابعة مدى الإلتزام الأئمة و العاملين بالمساجد بكافة التعليمات الصادرة، و شدد مسئولي إدارة الابراهيمية خلال الاجتماع بضرورة عدم نشر اخبار على الفيس بوك دون الرجوع للإدارة بحجة عدم إثارة البلبلة .
و يشار إلي أن عدد كبير من أئمة الشرقية، كانوا أعلنوا رفضهم لقرار الوزير بالخطبة المكتوبة، التضامن مع هيئة كبار العلماء ، الامر الذي اثار الارتباك في الوزارة لكون الشرقية من كبرى المديريات إعدادا على مستوى الجمهورية ، وعدم التزامهم سيثر البلبلة فى المحافظات الاخرى.
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