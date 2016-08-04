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بالفيديو.. مسؤل بآوقاف الشرقية: "الخطبة المكتوبة" من سنن الشافعية

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بالفيديو.. مسؤل بآوقاف الشرقية: "الخطبة المكتوبة" من سنن الشافعية بالفيديو.. مسؤل بآوقاف الشرقية: "الخطبة المكتوبة" من سنن الشافعية
قال الشيخ محمد متولى الرشيدى، مدير إدارة الأوقاف بديرب نجم، خلال اجتماعه بالائمه، أمس الخميس، لإقناعهم بالخطبة المكتوبة، "أن من سنن الإمام الشافعى، أن تكون الخطبة من "صحفية" مفسرة ذلك بان تكون مكتوبة.

وأضاف بأنهم كقيادات بالأوقاف يكنون كل الاحترام لهيئة الكبار العلماء و التى سبق وأن أعلنت رفضها للخطبة المكتوبة، ولكن الأوقاف وزارة سيادية .

أما فى الشيخ غريب فتح الله مدير إدارة المتابعة بالأوقاف، أكد خلال اجتماعه بأئمة إدارة الاوقاف الابراهيمية ، انة سيتم تكثيف الرقابة علي المساجد ابتداء من غدا الجمعة، لمتابعة مدى الإلتزام الأئمة و العاملين بالمساجد بكافة التعليمات الصادرة، و شدد مسئولي إدارة الابراهيمية خلال الاجتماع بضرورة عدم نشر اخبار على الفيس بوك دون الرجوع للإدارة بحجة عدم إثارة البلبلة .

و يشار إلي أن عدد كبير من أئمة الشرقية، كانوا أعلنوا رفضهم لقرار الوزير بالخطبة المكتوبة، التضامن مع هيئة كبار العلماء ، الامر الذي اثار الارتباك في الوزارة لكون الشرقية من كبرى المديريات إعدادا على مستوى الجمهورية ، وعدم التزامهم سيثر البلبلة فى المحافظات الاخرى.


>مسؤل بآوقاف الشرقية: "الخطبة المكتوبة" من سنن... by youm7


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