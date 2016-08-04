عامل يغتصب أخت زوجته وابنة خالتها الطفلتين فى بنى سويف

اتهمت ربة منزل زوج ابنتها باغتصاب طفلتها الصغيرة وابنة خالتها، وتعديه عليهما جنسياً لمدة تتجاوز العام بمركز الفشن، جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء محمد الخليصى، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من اللواء عمرعبدالعال حكمدار المديرية، بقيام ربة منزل "فاطمة.ا.م"-47 سنة و" صلاح .ح.ع"-46 سنة بتحرير محضر شرطة داخل مركز شرطة الفشن ، تتهم فيه ربة المنزل زوج ابنتها "جمال .س.ع" -30 سنة عامل، باغتصاب طفلتها الصغيرة " شهد.ر.ت"-10 سنوات، وابنة خالتها" منار.ص.ح"-9 سنوات ابنة المبلغ الثانى .

وأكدت الأم فى أقوالها أمام مباحث مركز شرطة الفشن برئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، أنها شاهدت تغيرات على طفلتها الصغيرة وابنة خالتها، وبعد الإلحاح على الطفلتين أقرتا بقيام المتهم بالتعدى عليهما جنسياً منذ ما يقرب من عام، وكان يهددهما بالقتل حال الافشاء عن ما بينهم.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالمديرية برئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، من ضبط المتهم ، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف على الطفلتين.

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