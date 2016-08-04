4 مميزات لتبييض الأسنان بالليزر.. تعرف عليها

تبييض الأسنان بواسطة آشعة الليزر يستخدم على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، وبعد أن كان حكرا على الفنانين والمشاهير، أصبح فى استطاعة كل فرد أن يخوض هذه التجربة الممتعة والناجحة، التى تعمل على إزالة تلون الأسنان من الطبقة الصفراء، سواء بسبب السجائر أو المشروبات التى تحتوى على كافيين فى غضون 60 دقيقة، وتتم العملية فى خطوتين:

1-إزالة ترسبات البكتريا والجير عن الأسنان

>2-وضع كمية من الجل على اللثة والأسنان وتسليط إضاءة الليزر عليها للحصول على درجة البياض الناصع .

>وقبل الخضوع لعملية تبييض الأسنان بالليزر يقدم موقع " searchhomeremedy" 4 مميزاتها:

>1-جلسه واحدة مع طبيب الأسنان قادرة على تحويل الأسنان من شكل عادى إلى ابتسامة مشاهير هولييود.

>2-آشعة الليزر قادرة على غلق مسام ميناء الأسنان والحفاظ على سلامتها مع تقدم السن.

>3-التبييض بواسطة آشعة الليزر أكثر أمانا على الأسنان من أغلب الطرق الشائعة.

>4-الأسنان تحتفظ بالبياض بشكل ملحوظ لفترة طويلة، شريطة بذل مجهود صغير للعناية بأثر هذه العملية.

"الليزر" يساعد فى التئام كسور الفك وإزالة صبغات الأسنان