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اليوم.. إغلاق باب التظلم أمام المستبعدين من مسابقة الوظائف بالشهر العقارى

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اليوم.. إغلاق باب التظلم أمام المستبعدين من مسابقة الوظائف بالشهر العقارى اليوم.. إغلاق باب التظلم أمام المستبعدين من مسابقة الوظائف بالشهر العقارى

>تغلق مصلحة الشهر العقارى، اليوم الخميس، باب التظلمات أمام المستبعدين من مسابقة الوظائف رقم 1 لسنة 2016، على مستوى مكاتب الشهر العقارى ، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم التظلمات، والتى بدأت من يوم السبت الماضى.

وتلقت مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، التظلمات من المستبعدين لبحثها والبت فيها،والتى بلغت أكثر من 2600 تظلم على مستوى الجمهورية .

كانت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق قد أعلنت أسماء المستوفين لشروط مسابقة الوظائف رقم 1 لسنة 2016، نشرت بوابة وزارة العدل أسماء المقبولين طبقاً للمعايير والأوراق المستوفاة ، ومواعيد اختباراتهم بالمسابقة.

- بالفيديو والصور.. زحام شديد للمتقدمين لوظائف الشهر العقارى بمدرسة السعيدية

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مصر 365

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