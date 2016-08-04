"الدفاع والأمن القومى بالبرلمان" تبحث الأحد قانون تأمين الأهداف الحيوية

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اجتماعين، يومى الأحد والاثنين المقبلين، لبحث عدة قضايا ومناقشة الاقتراحات المقدمة للجنة، والموضوعات المتعلقة بالأمن القومى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"دفاع النواب" توافق على رفع رسوم رخص وتصاريح الداخلية لتحسين "رعاية الشرطة"
وقال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لـ"اليوم السابع " إن اللجنة ستناقش عدة موضوعات هامة خلال اجتماعها يومى الأحد والأثنين ، ومن بينها مناقشة مشروع القانون الخاص بتأمين الأهداف الحيوية.
>"دفاع النواب" توافق على رفع رسوم رخص وتصاريح الداخلية لتحسين "رعاية الشرطة"