"الدفاع والأمن القومى بالبرلمان" تبحث الأحد قانون تأمين الأهداف الحيوية

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اجتماعين، يومى الأحد والاثنين المقبلين، لبحث عدة قضايا ومناقشة الاقتراحات المقدمة للجنة، والموضوعات المتعلقة بالأمن القومى.

وقال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لـ"اليوم السابع " إن اللجنة ستناقش عدة موضوعات هامة خلال اجتماعها يومى الأحد والأثنين ، ومن بينها مناقشة مشروع القانون الخاص بتأمين الأهداف الحيوية.

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