الإدارة العامة لمرور القاهرة تواصل اليوم أعمال تطوير كوبرى أكتوبر

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى ، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، وإغلاق الطريق جزئيا أمام حركة السيارات للمتجه من مدينة نصر وصولا إلى الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور تقوم بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب ، موضحا أنه سيتم استقطاع 5 أمتار من حارة واحدة بالتناوب، وستبدأ الأعمال الساعة 12 من منتصف ليل اليوم الخميس، وحتى الساعة 6 صباح الأحد.

"مرور القاهرة": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 18 يوما للقادم من مدينة نصر

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