أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإدارة العامة لمرور القاهرة تواصل اليوم أعمال تطوير كوبرى أكتوبر

Google+ Print
الإدارة العامة لمرور القاهرة تواصل اليوم أعمال تطوير كوبرى أكتوبر الإدارة العامة لمرور القاهرة تواصل اليوم أعمال تطوير كوبرى أكتوبر
تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى ، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، وإغلاق الطريق جزئيا أمام حركة السيارات للمتجه من مدينة نصر وصولا إلى الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور تقوم بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب ، موضحا أنه سيتم استقطاع 5 أمتار من حارة واحدة بالتناوب، وستبدأ الأعمال الساعة 12 من منتصف ليل اليوم الخميس، وحتى الساعة 6 صباح الأحد.


>"مرور القاهرة": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 18 يوما للقادم من مدينة نصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365