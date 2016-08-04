الإدارة العامة لمرور القاهرة تواصل اليوم أعمال تطوير كوبرى أكتوبر

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى ، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، وإغلاق الطريق جزئيا أمام حركة السيارات للمتجه من مدينة نصر وصولا إلى الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"مرور القاهرة": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 18 يوما للقادم من مدينة نصر
>
وأكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور تقوم بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب ، موضحا أنه سيتم استقطاع 5 أمتار من حارة واحدة بالتناوب، وستبدأ الأعمال الساعة 12 من منتصف ليل اليوم الخميس، وحتى الساعة 6 صباح الأحد.
>"مرور القاهرة": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 18 يوما للقادم من مدينة نصر
>