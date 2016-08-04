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نائب: قانون بناء الكنائس الصادر من الحكومة يصل البرلمان الأسبوع المقبل

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نائب: قانون بناء الكنائس الصادر من الحكومة يصل البرلمان الأسبوع المقبل نائب: قانون بناء الكنائس الصادر من الحكومة يصل البرلمان الأسبوع المقبل

>أكد النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أهمية قانون بناء الكنائس الذى أعلنت عنه ، فى مواجهة أى محاولات لإثارة الفتن الطائفية، لافتا إلى أن المواد التى شملها القانون جيدة، متابعا :"هذا القانون انتظرناه كثيرا".

وتوقع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن يصل قانون بناء الكنائس إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، ليتم مناقشته فى اللجان المختصة لإقراره خلال الدورة البرلمانية الأولى.

- ننفرد بنشر مشروع قانون بناء الكنائس بعد توافق الكنائس الثلاثة عليه
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