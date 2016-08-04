ودعى بثور الوجه المزعجة للأبد.. 5 حلول منزلية فعالة وقوية

1-قشر البرتقال

2-عصير الليمون

3-الثوم

4-بودرة الكركم

5-بيكربونات الصوديوم

موضوعات متعلقة

3 استخدامات لخل التفاح تقضى على حب الشباب بدون رجوع

على الرغم من صغر حجم البثور التى تظهر على الوجه بصورة مفاجئة إلا أنها مزعجة للغاية، إذ يحتاج الفرد لإخفائها أو التخلص منها، والأنسب دائما العلاج ويقدم موقع "searchhomeremedy" 5 حلول منزلية بسيطة ولكنها ذات تأثير قوى وفعال على البثور:>قشر البرتقال يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "C" تساعد على تطهير البشرة وجعلها بصورة أفضل، ويمكن بشر قشر البرتقال وخلطه بقليل من الماء وفرده على الوجه، وسوف تظهر النتائج.>يعتبر أفضل تونيك للبشرة وللحصول على وجه نقى وخالى من البثور يمكننا تمرير قطنة مغموسة بقليل من عصير الليمون على جميع أجزاء الوجه فى الصباح والمساء .>فصوص الثوم قادرة على تطهير البشرة فهى تحتوى على مضاد حيوى للبكتريا ، إذ تساعد على علاج حب الشباب وتساعد على عدم ظهوره من جديد .>تتوفر فيها عناصر قادرة على توحيد لون البشرة ، وتطهير المسام حتى لا يظهر حب الشباب من جديد ، كما يساعد على محاربة الالتهابات التى تصاب بها البشرة>يدخل الصوديوم فى تصنيع كثير من مستحضرات العناية الشخصية سواء " الشامبو، الصابون، معجون الأسنان" لما تحتوى على الكثير من العناصر المضادة للبكتريا التى تساعد على تنشيط مسام البشرة وتنظيفها من الغبار والأتربة .