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ودعى بثور الوجه المزعجة للأبد.. 5 حلول منزلية فعالة وقوية

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ودعى بثور الوجه المزعجة للأبد.. 5 حلول منزلية فعالة وقوية ودعى بثور الوجه المزعجة للأبد.. 5 حلول منزلية فعالة وقوية
على الرغم من صغر حجم البثور التى تظهر على الوجه بصورة مفاجئة إلا أنها مزعجة للغاية، إذ يحتاج الفرد لإخفائها أو التخلص منها، والأنسب دائما العلاج ويقدم موقع "searchhomeremedy" 5 حلول منزلية بسيطة ولكنها ذات تأثير قوى وفعال على البثور:

1-قشر البرتقال


>قشر البرتقال يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "C" تساعد على تطهير البشرة وجعلها بصورة أفضل، ويمكن بشر قشر البرتقال وخلطه بقليل من الماء وفرده على الوجه، وسوف تظهر النتائج.

2-عصير الليمون


>يعتبر أفضل تونيك للبشرة وللحصول على وجه نقى وخالى من البثور يمكننا تمرير قطنة مغموسة بقليل من عصير الليمون على جميع أجزاء الوجه فى الصباح والمساء .

3-الثوم


>فصوص الثوم قادرة على تطهير البشرة فهى تحتوى على مضاد حيوى للبكتريا ، إذ تساعد على علاج حب الشباب وتساعد على عدم ظهوره من جديد .

4-بودرة الكركم


>تتوفر فيها عناصر قادرة على توحيد لون البشرة ، وتطهير المسام حتى لا يظهر حب الشباب من جديد ، كما يساعد على محاربة الالتهابات التى تصاب بها البشرة

5-بيكربونات الصوديوم


>يدخل الصوديوم فى تصنيع كثير من مستحضرات العناية الشخصية سواء " الشامبو، الصابون، معجون الأسنان" لما تحتوى على الكثير من العناصر المضادة للبكتريا التى تساعد على تنشيط مسام البشرة وتنظيفها من الغبار والأتربة .

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