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3 توابل تعزز صحة المخ وتمنع فقدان الذاكرة وتعالج الاكتئاب

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3 توابل تعزز صحة المخ وتمنع فقدان الذاكرة وتعالج الاكتئاب 3 توابل تعزز صحة المخ وتمنع فقدان الذاكرة وتعالج الاكتئاب
هناك أكثر من 14 مليون شخص يعانون من الزهايمر فى الولايات المتحدة فقط، ولا يوجد له علاج مصدق عليه حتى الآن، وفى هذا السياق، أظهر الموقع الطبى الأمريكى “HealthFoodStar”، أن هناك مجموعة من التوابل عند إضافتها للطعام قد تعزز صحة الدماغ والذاكرة وتخفض من فرص الإصابة بمرض الزهايمر، وتتمثل فى 3 توابل سحرية:
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>1- الزعفران:


>كشفت العديد من الأبحاث قوة الزعفران مثل الأدوية المضادة للاكتئاب فى علاج الأشخاص الذين يعانون من المرض الشديد.

2- القرفة:


>أظهرت الدراسات أن القرفة يمكن استخدامها للمساعدة على الانتباه وتساعد على تنظيم السكر فى الدم، مما يقلل من الرغبة الشديدة لتناول الطعام، بالإضافة إلى ذلك، مثيرة للشهوة الجنسية الطبيعية للرجال.

3- الزعتر:


>الزعتر يزيد من كمية "DHA" وهو من الأحماض الدهنية الأساسية فى الدماغ ، و"الزعتر المجفف"، لديه 30 ضعف فرص شفاء الدماغ بمضادات الأكسدة من التوت الخام، و 46 مرة أكثر من التفاح، و 56 ضعف المضادات الأكسدة الموجودة فى الفراولة، مما يجعله واحدا من أقوى حماة خلايا الدماغ.

4-"إكليل الجبل" الروزمارى:


>كشفت دراسة علمية نشرت عام 2006 أن الروزمارى يقلل من فرص الإصابة بالتدهور الإدراكى لدى الأشخاص الذين يعانون من الخرف.

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