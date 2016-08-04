3 توابل تعزز صحة المخ وتمنع فقدان الذاكرة وتعالج الاكتئاب



>1- الزعفران:

2- القرفة:

3- الزعتر:

4-"إكليل الجبل" الروزمارى:

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5 توابل فى منزلك تحسن المزاج وتخفف الألم وتساعد فى حرق الدهون

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هناك أكثر من 14 مليون شخص يعانون من الزهايمر فى الولايات المتحدة فقط، ولا يوجد له علاج مصدق عليه حتى الآن، وفى هذا السياق، أظهر الموقع الطبى الأمريكى “HealthFoodStar”، أن هناك مجموعة من التوابل عند إضافتها للطعام قد تعزز صحة الدماغ والذاكرة وتخفض من فرص الإصابة بمرض الزهايمر، وتتمثل فى 3 توابل سحرية:>كشفت العديد من الأبحاث قوة الزعفران مثل الأدوية المضادة للاكتئاب فى علاج الأشخاص الذين يعانون من المرض الشديد.>أظهرت الدراسات أن القرفة يمكن استخدامها للمساعدة على الانتباه وتساعد على تنظيم السكر فى الدم، مما يقلل من الرغبة الشديدة لتناول الطعام، بالإضافة إلى ذلك، مثيرة للشهوة الجنسية الطبيعية للرجال.>الزعتر يزيد من كمية "DHA" وهو من الأحماض الدهنية الأساسية فى الدماغ ، و"الزعتر المجفف"، لديه 30 ضعف فرص شفاء الدماغ بمضادات الأكسدة من التوت الخام، و 46 مرة أكثر من التفاح، و 56 ضعف المضادات الأكسدة الموجودة فى الفراولة، مما يجعله واحدا من أقوى حماة خلايا الدماغ.>كشفت دراسة علمية نشرت عام 2006 أن الروزمارى يقلل من فرص الإصابة بالتدهور الإدراكى لدى الأشخاص الذين يعانون من الخرف.