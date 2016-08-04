القبض على تاجر مخدرات قبل شرائه حشيش بـ 170 ألف جنيه فى الحوامدية

أمرت نيابة البدرشين بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ 170 ألف جنيه كان المتهم يستعد به لشراء كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على عملائه.

وردت معلومات للرائد محمد عوض رئيس مباحث الحوامدية تفيد باتجار "رجب.أ" وشهرته "العمدة" فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتوصلت المعلومات إلى استعداد المتهم لشراء كمية كبيرة من الحشيش لترويجها على زبائنه.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بالإضافة إلى مبلغ 170 ألف جنيه؛ وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، وحيازته للمبلغ المالى استعدادًا لشراء كمية من الحشيش لبيعها لعملائه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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