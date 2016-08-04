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سعر الذهب اليوم الخميس 4-8-2016 في مصر بالمصنعية في المحلات

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سعر الذهب اليوم الخميس 4-8-2016 في مصر بالمصنعية في المحلات سعر الذهب اليوم الخميس 4-8-2016 في مصر بالمصنعية في المحلات

المحلات
الذهب اليوم الخميس 4-8-2016 في بالمصنعية في المحلات
| بواسطة : Wael Ahmad | بتاريخ 4 أغسطس, 2016
أخر تحديث : الخميس 4 أغسطس 2016 - 4:37 صباحًا

اسعار الذهب اليوم الخميس 4-8-2016 في مصر بالمصنعية في المحلات ، نستعرض لكم اليوم في موقعنا “اخبار العالم الان ” جديد اسعار الذهب في تعاملات اليوم وذلك بكافة عياراته حيث ننشر لكم جديد الاسعار حسبما كشفت شعبة الذهب حيث انة قد ارتفعت اليوم الذهب بالسوق المحلية، حيث سجل الجرام عيار ٢١ نحو ٤٥٠ جنيهًا للجرام، وسجل الجرام عيار ١٨ نحو ٣٨٥ جنيهًا، والجرام عيار ٢٤ نحو ٥١٤ جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو ٣٦٠٠ جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب، مع تراجع الأسهم الأوروبية 1% وتسجيل الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو بعد بيانات النمو الأمريكي الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي، ونالت من توقعات رفع سعر الفائدة في المدى القريب.

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