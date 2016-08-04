سعر الدولار اليوم الخمس 4-8-2016 في السوق السوداء والبنوك الرسمية

سعر الدولار ، نقدم أسعار الدولار اليوم الخميس 4-8-2016، ننشر لكم زوارنا الكرام أسعار الدولار في السوق السوداء وأيضا لكل المهتمين بمعرفة أسعار العملات ننشر سعر الدولار في البنوك الرسمية ، حيث تواصل سوق العملة إرتفاعا من جديد بعد الإنخفاض المؤقت الذى لم يستمر كثيرا ، حيث عاد للإرتفاع من جديد ، ولم يكون هناك أى فائدة من إجراءات البنك المركزي الحازمة سواء بغلق الشركات المخالفة أو التفتيش إلا الإنخفاض المؤقت في الأسعار .

ويتوقع بعض من التجار عودة الدولار للإرتفاع بعد الهدوء الحذر فى السوق السوداء فى الفترة القليلة السابقة والتى سرعان ما إنتهت وعاد السوق للإنتعاش من جديد بسبب الطلب وززيادة الإقبال علي شراء الدولار من السوق السوداء حيث يلجأ المستثمرون ، لشراء الدولار بسبب إحتياجهم لعمليات الإستيراد سواء للسلع أو غيرها وبذلك عاد للدولار يحلق مرتفعاً من جديد دون رادع .

أسعار الدولار في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم سجل 12.15 للشراء في مقابل 12.25 للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك

سعر الدولار مستقر فى البنوك عند سعر 8.55 للبيع و8.88 للشراء .

ومن ضمن الإجراءات المشدده التى قام بها البنك المركزى ، ليتم ظبط الأسعارحتى يظبط سعر الصرف ويتم تسهيل إيداع الودائع البنكية وبالتالى يتم زيادة الإحتياطي النقدي في البنك المركزي ، في إطار محاولات البنك المستمرة والمستميته للسيطرة وضبط سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري وبذلك أصبح الإيداع للودائع بالدولار في البنوك عملية سهلة وغير معقدة.

ويوجد حالة من الحذر من المتعاملين بالورقة الخضراء بسبب حالة عدم الاستقرار فى السعر التى يشهدها السوق ، وينتظر البعض معرفة رد الصندوق على القرض وهل سيتم إعطاء القرض ، أو سيتم خفض قيمة الجنية كل ذلك مما يعطى شكلا للسوق السوداء وحتى يستقر الدولار بعد الإجراءات التى إتخذتها الحكومه للسيطرة على الدولار ، وإن كان هذاالأمر يستبعده الكثير من أصحاب الأموال والمستثمرين في الجمهورية

شبكةعيونالإخبارية

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