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تجديد حبس عاطل 15 يومًا لانتحاله صفة أمين شرطة لسرقة سائق فى السيدة عائشة

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تجديد حبس عاطل 15 يومًا لانتحاله صفة أمين شرطة لسرقة سائق فى السيدة عائشة تجديد حبس عاطل 15 يومًا لانتحاله صفة أمين شرطة لسرقة سائق فى السيدة عائشة
جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة بوزارة الداخلية لسرقة المواطنين.

وقررت نيابة الخليفة الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام، فى وقت سابق، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وبحوزته طبنجة صوت أثناء محاولته سرقة سائق، منتحلاً صفة أمين شرطة بوزارة الداخلية. وقررت النيابة عرض السلاح المضبوط على الأدلة الجنائية لفحصه، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

البداية كانت أثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، لتفقد الأوضاع الامنية بميدان السيدة عائشة، حيث تمكن بمعاونة الأهالى من ضبط هانى ع ع، 41 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 2711 لسنة 2002 السيدة زينب "نصب وانتحال صفة"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3044 لسنة 2008م السيدة زينب "شروع فى سرقة" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور.

وبتفتيشه تم ضبط بحوزته طبنجة صوت معدلة و2 طلقة صوت، و5 أقراص مخدرة أثناء شروعه فى سرقة المواطن "سعد ص م"، 54 سنة، سائق، منتحلا صفة أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4245 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.


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