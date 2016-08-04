جمال الغندور لـ في الجول: حكم نهائي الكأس سيكون أجنبيا حتى لو لم يتأهل الأهلي

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقرر تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة نهائي كأس مصر التي ستقام يوم الاثنين المقبل.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعدما تغلب على الإسماعيلي برباعية مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي.

وينتظر الزمالك مواجهة الفائز من مباراة الأهلي وإنبي التي سوف تقام يوم الخميس في السويس.

وتحدث الغندور لـFilGoal.com قائلا:"قررنا تعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي الكأس حتى لو لم يتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة".

وبسؤاله عن السبب أوضح"ضيق الوقت وأجازة نهاية الأسبوع ومراسلة الحكام في أوروبا كانت تستوجب حسم قرارنا مبكرا، لذا قررنا تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة".

يذكر أن الأهلي التقى بالزمالك في نهائي الكأس الموسم الماضي وفاز الفريق الأبيض حينها بهدفين دون رد.