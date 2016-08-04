مؤمن سليمان يتحدث عن أهم شيء حققه الزمالك أمام الإسماعيلي.. وموقفه مع المدرب الأجنبي

"أعتقد أن هناك بصمة كانت واضحة اليوم على أداء الفريق في المباراة" هكذا تحدث مؤمن سليمان المدير الفني المؤقت للزمالك عقب الفوز على الإسماعيلي.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلي برباعية مقابل لا شيء يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لينتظر مواجهة الفائز من الأهلي وإنبي.

وتحدث مؤمن سليمان لقناة "أون تي في" قائلا:"أهم شيء ظهر اليوم هو التقارب بين اللاعبين داخل الملعب خاصة في الثلث الهجومي الأخير".

وأكمل"لم يكن من المهم من يصل من لاعبي الزمالك لمرمى الخصم لكن الأهم أننا نصل وهذا أهمية العمل الجماعي الذي كنت أرغب في ظهوره على أداء الفريق".

فيما تحدث مدرب الزمالك المؤقت لقناة "صدى البلد" ردا على سؤال هل سيبقى حال قدوم مدرب أجنبي للزمالك قائلا:"حلمي دائما كان أن أتولى تدريب الفريق يوما ما".

وأتم"حينما يأتي المدرب الأجنبي سأتفاني في العمل معه".