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رمزي خالد: كنت خائفا من إمكانية رحيلي عن الزمالك.. وشيكابالا وحفني وباسم ساندوني

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رمزي خالد: كنت خائفا من إمكانية رحيلي عن الزمالك.. وشيكابالا وحفني وباسم ساندوني رمزي خالد: كنت خائفا من إمكانية رحيلي عن الزمالك.. وشيكابالا وحفني وباسم ساندوني

أكد رمزي خالد جناح الزمالك، أنه عانى من ضغوط شديدة للغاية الفترة الأخيرة، قبل الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات الأخيرة.

وقال اللاعب الشاب: "تعرضت لضغوط شديدة في ظل التكهن باستمراري أو رحيلي، ولكن أشكر اللاعبين الكبار على مساندتي".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "وجدت مساندة كبيرة من شيكابالا وأيمن حفني، وكذلك باسم مرسي فهو صديقي منذ سنوات".

وواصل: "كنت خائفًا من الرحيل عن الزمالك، لأنني كنت أسعى للفوز ببطولة مع الفريق".

واستطرد: "الطموحات مختلفة الأهلي والزمالك عن أي فريق آخر، فالمسئولية أصعب، لأنني أتنافس مع لاعبين كبار".

وعن المباراة النهائية للكأس، أتم رمزي خالد: "لا أهتم بمن سنواجه الأهلي أم إنبي، بل الأهم السعي للفوز بأول لقب مع الزمالك".

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