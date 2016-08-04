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أسامة إبراهيم: الزمالك يساعد أي لاعب على النجاح

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أسامة إبراهيم: الزمالك يساعد أي لاعب على النجاح أسامة إبراهيم: الزمالك يساعد أي لاعب على النجاح

أبدى أسامة إبراهيم لاعب الزمالك الجديد المنضم من صفوف إنبي، تفاؤله الشديد قبل بداية مشواره بالقميص الأبيض.

وصرح اللاعب الشاب عبر قناة "الحياة 2": "كل لاعب كرة لديه طموح، لذا أسعى لتحقيق إنجازات وبطولات بعد مسيرة مميزة مع إنبي، فالزمالك يساعد أي لاعب على النجاح".

وأضاف: "أتمنى إسعاد جماهير الزمالك، واليوم حقق الفريق مكسبًا مهمًا أمام الإسماعيلي في كأس ، رغم الظروف الصعبة قبل المباراة".

وحول استعداده للمنافسة مع زميليه حسني فتحي وشوقي السعيد على اللعب في الجبهة اليمنى، رد لاعب الزمالك الجديد: "كل اللاعبين قادرين على الأداء بشكل جيد، وكذلك الراحلين عمر جابر وحازم إمام كانا مميزين للغاية".

وتابع: "كلنا نسعى لتحقيق طموحاتنا، بما لا يتعارض مع أداء الفريق".

وعن الفوز على الإسماعيلي برباعية، قال أسامة إبراهيم: "اللاعبون كانوا رجالا، وعلى قدر المسئولية، وتحقق الفوز بنتيجة رائعة".

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر يوم الاثنين المقبل، حيث ينتظر الفائز من لقاء الأهلي وإنبي غدًا الخميس في الدور قبل النهائي.

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