أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

علي جبر لـ في الجول: لم أشغل بالي بهدف صن داونز.. والفوز أهم من التسجيل

Google+ Print
علي جبر لـ في الجول: لم أشغل بالي بهدف صن داونز.. والفوز أهم من التسجيل علي جبر لـ في الجول: لم أشغل بالي بهدف صن داونز.. والفوز أهم من التسجيل

أكد علي جبر مدافع الزمالك أنه لم يشغل باله بتسجيله لهدف بالخطأ في مرماه في مباراة ماميلودي صن داونز وذلك أثناء مواجهة الإسماعيلي.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس بعدما تغلب على الإسماعيلي برباعية مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي.

وكان جبر قد سجل هدفا بالخطأ في مرماه سقط الزمالك بسببه في فخ الهزيمة أمام الفريق الجنوب إفريقي في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث علي جبر لـFilGoal.com قائلا:"لم أشغل بالي بذلك الهدف وكنت سعيد للغاية بدعم الجماهير لي".

وأكمل متحدثا عن صناعته لهدف لباسم مرسي خلال المباراة"هذا يوضح مدى التركيز الذي كنت أتحلى به خلال المباراة".

وأتم"مررت الكرة لباسم كي أضمن تسجيل الهدف، فالمهم أن ننتصر وليس من يسجل فينا الهدف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم

ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم

ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش