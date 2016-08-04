علي جبر لـ في الجول: لم أشغل بالي بهدف صن داونز.. والفوز أهم من التسجيل

أكد علي جبر مدافع الزمالك أنه لم يشغل باله بتسجيله لهدف بالخطأ في مرماه في مباراة ماميلودي صن داونز وذلك أثناء مواجهة الإسماعيلي.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعدما تغلب على الإسماعيلي برباعية مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي.

وكان جبر قد سجل هدفا بالخطأ في مرماه سقط الزمالك بسببه في فخ الهزيمة أمام الفريق الجنوب إفريقي في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث علي جبر لـFilGoal.com قائلا:"لم أشغل بالي بذلك الهدف وكنت سعيد للغاية بدعم الجماهير لي".

وأكمل متحدثا عن صناعته لهدف لباسم مرسي خلال المباراة"هذا يوضح مدى التركيز الذي كنت أتحلى به خلال المباراة".

وأتم"مررت الكرة لباسم كي أضمن تسجيل الهدف، فالمهم أن ننتصر وليس من يسجل فينا الهدف".