خبر في الجول – الزمالك يحاول ضم حمودي بعد ستانلي.. وتأجيل كابوريا ليناير

يسعى الزمالك للتعاقد مع أحمد حمودي جناح بازل في صفقة انتقال نهائي خلال الصيف الجاري بعد انتهاء إعارته للفريق الأبيض.

وكان حمودي قد أنهى إعارته مع الزمالك ولم يتوصل النادي الأبيض لاتفاق معه حول البقاء، كما تم رفع اسمه من قائمة بازل لكن يظل على قوة النادي السويسري.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك بدأ اتخاذ خطوات جدية نحو الاتفاق مع أحمد حمودي خلال الساعات المقبلة، وفي حالة الوصول لصيغة مناسبة سيخاطب النادي الأبيض بازل.

وينتظر الزمالك وصول ستانلي أوهاويتشي مهاجم وادي دجلة للحصول على توقيعه وقيده محليا وإفريقيا يوم الخميس، ثم التفرغ لإقناع حمودي.

وكان الزمالك قد وضع شرطا يمنحه أولوية الشراء مقابل 700 ألف يورو، لكن النادي الأبيض سيسعى لتقليص المقابل.

وحال نجح الزمالك في ضم حمودي لن يشغل موقعا جديدا في القائمة الإفريقية نظرا لأنه مُقيد مع الفريق هذا الموسم. (التفاصيل)

كابوريا

وفي سياق متصل، قرر الزمالك عدم التعاقد مع أحمد موسى "كابوريا" جناح المصري في الصيف الجاري، وتأجيل الصفقة إلى يناير.

ويأتي ذلك لأن الموسم الحالي هو الأخير لكابوريا مع المصري، وطلب الفريق البورسعيدي ثلاثة ملايين جنيه.

وترى إدارة الزمالك أن هذا الرقم مبالغ فيه لشراء عقد لاعب يتبقى فيه عام واحد.

ويحق لكابوريا التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، وهو ما يسعى إليه الزمالك لتخفيض المقابل المادي.

وكان كابوريا قد تألق الموسم الماضي ولعب كل مباريات المصري وسجل ستة أهداف وصنع 12 هدفا يعتلي بهم صدارة صانعي الأهداف في موسم 2015-2016.