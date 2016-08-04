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محافظ سوهاج يكلف رئيس حى غرب بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة الجوازات

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محافظ سوهاج يكلف رئيس حى غرب بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة الجوازات محافظ سوهاج يكلف رئيس حى غرب بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة الجوازات
كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لحى غرب، أمس الأربعاء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة الجوازات بحى غرب مدينة سوهاج، حيث قام عمال النظافة بالوحدة المحلية لحى غرب برفع القمامة وغسيل الأرصفة ودهان البلدورات والأسوار وصيانة كشافات الإنارة، جاء ذلك خلال حملة مكبرة قادها المحافظ بمنطقة الجوازات من المرور ومراقبى الأغذية ومفتشى الصيدلة بمديرية الصحة والتموين والوحدة المحلية لحى غرب، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع ومراقبة سيارات نقل المواد الغذائية ورفع كفاءة المنطقة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الشهادات الصحية وأيضًا إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة قبل وصولها للمستهلكين، كما قامت إدارة مرور سوهاج بضبط العديد من المخالفات المرورية للسيارات والدراجات البخارية، والتى تمثلت فى القيادة بدون رخصة وعدم وجود لوحات معدنية ومخالفات السير عكس الاتجاه.

كما كلف المحافظ ايضا خلال جولة تفقدية مفاجئة رئيس الوحدة المحلية لحى شرق برفع القمامة وغسيل الأرصفة وتغطية بالوعات الصرف الصحى، وإزالة قاعدة لوحة إعلانات، وذلك أمام نادى الطلائع "حديقة السيد سليمان" بحى شرق مدينة سوهاج.

وأوضح المحافظ، أن الحملات المكبرة التى تقوم بها أجهزة المحافظة بشكل يومى ومستمرة بجميع مدن وقرى المحافظة، تهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشارع ورفع كفاءة المناطق التى تستهدفها الحملات من خلال رفع الإشغالات وإزالة التعديات وإجراء عمليات التطوير والتجميل لهذه المناطق، لتوفير مظهر حضارى لائق للمواطنين بسوهاج، ومراقبة سيارات نقل المواد الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.


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