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اليوم.. فرقة كاتاكالى الهندية على مسرح ثقافة الإسماعيلية

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اليوم.. فرقة كاتاكالى الهندية على مسرح ثقافة الإسماعيلية اليوم.. فرقة كاتاكالى الهندية على مسرح ثقافة الإسماعيلية
قال ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، إن قصر الثقافة سيستضيف مساء اليوم الخميس الساعة الثامنة فرقة كاتاكالى الهندية، وهى فرقة رقص مكونة من تسعة أفراد بقيادة راجوموهان بادينهارى كيزهيكيلودى، وتقوم بأداء رقصة الكاتاكالى وهى إحدى الرقصات الكلاسيكية الهندية.

ويقام العرض على المسرح الكبير بقصر الثقافة، بحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والقنصل الثقافى الهندى بالسفارة الهندية بالقاهرة، وذلك فى إطار مهرجان الصيف الدولى الرابع عشر، الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية بداية من اليوم أول أغسطس، كما تقدم الفرقة عروضها فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

وأشار كمال، فى تصريحات له، أمس الأربعاء، إلى أن عروض الكاتاكالى تعتبر عروضًا مركبة، تمزج العديد من الأشكال الفنية، وتتكون من الرقص والدراما والأدب والموسيقى والغناء وبعض صور الفن التشكيلى مثل الرسم والنحت.

وأضاف كمال، أنه سيتم عرض "لما النور ييجى" وهو من عروض فرق نوادى المسرح بثقافة الإسماعيلية عقب عرض الفرقة الهندية.


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