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ثقافة الأقصر تحتفل السبت بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة

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ثقافة الأقصر تحتفل السبت بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة ثقافة الأقصر تحتفل السبت بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة
يحتفل فرع ثقافة الاقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة الباحث سعد فاروق بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس، مساء السبت المقبل، وذلك فى ساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى.

ومن جانبه صرح محمد العدوى مدير عام الفرع، أن الاحتفال سيتضمن عرض موسيقى عربية لفرقة الاقصر للموسيقى العربية، وعرض فنون شعبية بعنوان (موال القنال) من تأليف بكرى عبد الحميد وإخراج عماد عبد العاطى استعراضات أحمد عبد الرازق، ومعرض فنون تشكيلية بعنوان (قناة السويس بين الماضى والحاضر) وأخيرا عرض فيلم وثائقى عن قناة السويس.

وأضاف مدير فرع ثقافة الاقصر، أن الاحتفال بهذا المشروع القومى العملاق سيتخذ شكل كرنفالى ومهرجان كبير يليق بهذا الحدث، مشدداً على أن قناة السويس الجديدة تعتبر إنجازا تاريخيا للحكومة المصرى.


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