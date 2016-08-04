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الحكم على 6 متهمين متورطين بقضية تزوير عملة بمبلغ قدره 2 مليون دولار اليوم

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الحكم على 6 متهمين متورطين بقضية تزوير عملة بمبلغ قدره 2 مليون دولار اليوم الحكم على 6 متهمين متورطين بقضية تزوير عملة بمبلغ قدره 2 مليون دولار اليوم
تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين خالد حماد، والمستشار شريف أحمد، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 6 متهمين بقضية تزوير عملة تحمل رقم 1847 لعام 2015.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الحكم على المتهمين المتورطين فى تزوير مبلغ قدره 2 مليون دولار، وهم
>"جمال.م"، "محمد.ر"، "أحمد.ع"، "عمرو.ع"، "سمير. م"، "رامز.ك".


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