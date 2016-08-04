الحكم على 6 متهمين متورطين بقضية تزوير عملة بمبلغ قدره 2 مليون دولار اليوم

تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين خالد حماد، والمستشار شريف أحمد، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 6 متهمين بقضية تزوير عملة تحمل رقم 1847 لعام 2015.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الحكم على المتهمين المتورطين فى تزوير مبلغ قدره 2 مليون دولار، وهم
>- ضبط رقيب شرطة وسمسار يزوران استمارات رخص القيادة مقابل مبالغ مالية بسوهاج
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الحكم على المتهمين المتورطين فى تزوير مبلغ قدره 2 مليون دولار، وهم
>"جمال.م"، "محمد.ر"، "أحمد.ع"، "عمرو.ع"، "سمير. م"، "رامز.ك".
>- ضبط رقيب شرطة وسمسار يزوران استمارات رخص القيادة مقابل مبالغ مالية بسوهاج