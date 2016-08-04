ملكة جمال مراهقات أمريكا متهمة بالـ "عنصرية"

توجت مساء السبت الشابة Karlie Hay ملكة جمال الولايات المتحدة للمراهقات في لاس فيغاس، ورغم موجة الغضب العارمة التي نجمت عن تغريداتها التي تضمنت تعابير عنصرية، الا انها ستحتفظ بتاجها، حسبما أعلنت منظمة ملكة جمال الكون التي تدير المسابقة.

وكشفت وسائل الإعلام ان مستخدمي تويتر وجدوا رسائل تحتوي على كلمة تعني "زنجي"، وتعد بالغة الإساءة للمنحدرين من أصول إفريقية، بين العامين 2013، 2014.

وقال مسؤولون عن تنظيم المسابقة إن Hay كانت في الـ18 من العمر حينها، وكانت تمر بمشاكل شخصية، مؤكدين انها نادمة على استخدام تلك التعابير، والدليل على ذلك اعتذارها على تويتر وانستقرام.

يشار الى Genesis Davila ملكة جمال فلوريدا 2017 جُردت من لقبها، بعد أن كسرت قوانين المنافسة. وقال Grant Gravitt المدير التنفيذي للمسابقة إن Davila البالغة من العمر 24 عاماً، استعانت بخبراء شعر وتجميل محترفين من أجل إطلالتها في حفل التتويج، ما يتعارض مع نهج المسابقة.

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