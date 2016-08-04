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وفد ديوان المظالم السوداني يطلع على سير العمـل في استئناف وإداريـة الريــاض

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استقبل رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الشيخ علي السعوي في مكتبه، رئيس ديوان المظالم العامة بجمهورية السودان أحمد أبو زيد أحمد والوفد المرافق له.

وخلال الاستقبال قدم السعوي للوفد نبذه عن سير العمل بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بدءً من قيد القضية.

وقام الوفد السوداني بجولة تعريفية في أقسام المحكمة شملت إدارة الدعاوى والأحكام وعدد من الإدارات، كما زاروا المحكمة الإدارية بالرياض، حيث كان في استقبالهم رئيس المحكمة الإدارية بالرياض الشيخ الدكتور محمد بن سعود العريفي، الذي قدم نبذة تعريفية عن ديوان المظالم واختصاصه في القضاء الإداري، واصطحبهم في جولة في إدارات المحكمة اطلعوا خلالها على آلية قيد الدعاوى وإحالتها للدوائر القضائية وتسليم الأحكام، وآلية عقد الجلسات وتحضير القضايا، تخللها حضور إحدى الجلسات القضائية بقاعات المحاكمة.

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