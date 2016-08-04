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وزيرة الهجرة: قد نلجأ للقانون الدولى فى قضية وفاة الشاب المصرى بألمانيا

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وزيرة الهجرة: قد نلجأ للقانون الدولى فى قضية وفاة الشاب المصرى بألمانيا وزيرة الهجرة: قد نلجأ للقانون الدولى فى قضية وفاة الشاب المصرى بألمانيا
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الشاب المصرى "محمد عبد الفتاح سالم النجار" الذى توفى بألمانيا في ظروف غامضة، دخل ألمانيا عن طريق إيطاليا وكان من بين المهاجرين غير الشرعيين وربما أتهم فى قضية سرقة وتم سجنه.

وأضافت "مكرم"، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ملابسات وفاته غير واضحة، ووزارة الخارجية تتولى هذا الموضوع عبر السفارة ببرلين، مضيفة:"هناك عدم رؤية للقضية ولجأنا للشق القانونى وتواصلنا مع المحامى خالد أبو بكر بمتابعة القضية قانونيا وإمكانية اللجوء للقضاء الدولى لأن هناك مؤشرات تشير إلى حرق محمد النجار".

وتابعت:" لا توجد شهادة وفاة لمحمد النجار.. فيه ملابسات واحتمالية خطأ أو شبهات حول اختفائه ووفاته ومش هسيبها وسنتخذ كل الإجراءات من خلال القانون الدولى".

- خالد أبو بكر مشككا فى رواية الألمان: يزعمون أن الشاب المصرى طلب حرق جسده
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