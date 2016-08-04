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وزير الثقافة يزور الوادى الجديد اليوم لوضع حجر أساس سينماتى هيبس وموط

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وزير الثقافة يزور الوادى الجديد اليوم لوضع حجر أساس سينماتى هيبس وموط وزير الثقافة يزور الوادى الجديد اليوم لوضع حجر أساس سينماتى هيبس وموط
يزور الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة محافظة الوادى الجديد اليوم الخميس، وذلك لوضع حجر أساس إحلال وتجديد سينما موط بالداخلة وسينما هيبس بالخارجة، ووضع حجر أساس إحلال وتجديد قصر ثقافة الخارجة.

يكون فى استقباله اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وعدد كبير من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

ويعقد وزير الثقافة مؤتمرا صحفيا لمناقشة أهم المعوقات التى يعانى منها قطاع الثقافة بالمحافظة والجهود التى تم إنجازها وسبل الارتقاء بالقطاع ودعم العاملين به.
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