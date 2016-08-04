بالصور.. 3 تمارين صباحية لشد الترهلات الدهنية للأرداف

التخلص من الدهون فى كل أجزاء الجسم هدف يحاول الوصول له الكثيرون، وتعد منطقة الأرداف من أصعب المناطق التى يتراكم فيها الدهون، والنظام الغذائى بمفرده لا يقوم بدور فعال مع هذه المنطقة من الجسم.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 3 تمارين يمكن القيام بهم فى المنزل للتخلص من الدهون المتراكمة فى منطقة الأرداف، وكل ما تحتاج له هو 10 دقائق للقيام بهذه التمارين مرتين فى الأسبوع.



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التمرين الأول..

>نبدأ التمرين بالوقوف على الركبتين واليدين ثم نرفع اليد اليسرى مع القدم اليمنى ونبدأ فى ضمهم معا 10 مرات ثم استبدال الحركة باليد والقدم الأخرى مع استقامة العمود الفقرى.



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التمرين الثانى..

>يعتمد التمرين على الاستلقاء على الظهر مع تثبيت القدمين على الأرض وثنى الركبتين وإمساك اليدين بالدامبل مع فردهم لأعلى ثم تحريك الذراعين لأسفل ثم لأعلى، ويتم القيام بهذا التمرين 10 مرات مع سحب البطن للداخل.



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التمرين الثالث..

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>الاستلقاء على البطن وثنى الذراعين وتثبيت اليدين على الأرض ثم نرفع منطقة الصدر إلى أعلى مع اليدين مع الحفاظ على رقبتك واستقامة الظهر.