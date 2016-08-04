أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالصور.. 3 تمارين صباحية لشد الترهلات الدهنية للأرداف

Google+ Print
التخلص من فى كل أجزاء الجسم هدف يحاول الوصول له الكثيرون، وتعد منطقة الأرداف من أصعب المناطق التى يتراكم فيها الدهون، والنظام الغذائى بمفرده لا يقوم بدور فعال مع هذه المنطقة من الجسم.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 3 تمارين يمكن القيام بهم فى المنزل للتخلص من الدهون المتراكمة فى منطقة الأرداف، وكل ما تحتاج له هو 10 دقائق للقيام بهذه التمارين مرتين فى الأسبوع.

1
>

التمرين الأول..


>نبدأ التمرين بالوقوف على الركبتين واليدين ثم نرفع اليد اليسرى مع القدم اليمنى ونبدأ فى ضمهم معا 10 مرات ثم استبدال الحركة باليد والقدم الأخرى مع استقامة العمود الفقرى.

2
>

التمرين الثانى..


>يعتمد التمرين على الاستلقاء على الظهر مع تثبيت القدمين على الأرض وثنى الركبتين وإمساك اليدين بالدامبل مع فردهم لأعلى ثم تحريك الذراعين لأسفل ثم لأعلى، ويتم القيام بهذا التمرين 10 مرات مع سحب البطن للداخل.

3
>

التمرين الثالث..


>الاستلقاء على البطن وثنى الذراعين وتثبيت اليدين على الأرض ثم نرفع منطقة الصدر إلى أعلى مع اليدين مع الحفاظ على رقبتك واستقامة الظهر.

موضوعات متعلقة..


>بالفيديو.. حبة رشاقة.. تمارين عضلات "الباي سيبس" للمتبدئين في "الجيم"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي