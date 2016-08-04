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6 علامات بالفم تدل على إصابتك بأمراض صادمة أبرزها السرطان

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6 علامات بالفم تدل على إصابتك بأمراض صادمة أبرزها السرطان 6 علامات بالفم تدل على إصابتك بأمراض صادمة أبرزها السرطان
قد تظهر بعض العلامات على الفم، تدل على الإصابة ببعض الأمراض الصادمة والخطيرة التى لا ينتبه لها الكثيرون ، وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" علامات فى الفم تدل على وجود أمراض صادمة وتتضمن الآتى :

1.مرض كرون:هو اضطراب التهاب الأمعاء، وتشمل الأعراض الأولية إصابات وتقرحات فى الفم وخاصة فى داخل الخدين والشفتين .

2.مرض السكر :إذا كنت تعانى من نزيف مستمر فى اللثة وجفاف الفم، فيجب التأكد وإجراء فحوصات مرض السكر.

3. سرطان الفم: الأعراض الأولية لهذا المرض الفتاك وجود بقع حمراء وبيضاء فى الفم وخاصة على لسان وسقف الفم، وعادة ما تكون غير مؤلمة، لذلك قد يكون من الصعب على المريض أن يلاحظها .

4. فقر الدم:هذا الاضطراب فى كرات الدم الحمراء بسبب نقص الحديد، وتشمل الأعراض الأولية أن يكون فم المريض شاحبا جدا وجافا .

5.ارتجاع المرىء:هو اضطراب فى الجهاز الهضمى يمكن أن يحدث خللا فى حامض المعدة، مما يسبب حموضة شديدة، ويمكن أن تشمل الأعراض الأولية تقرحات مؤلمة فى الفم.

6.الإجهاد: التعرض للضغط الشديد يمكن أن يؤدى إلى ظهور تقرحات وجفاف الفم، نتيجة التغيرات الهرمونية التى تحدث فى الدماغ.

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