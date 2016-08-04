مطار الشارقة يستقبل رحلات

أكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن مطار الشارقة الدولي استقبل، أمس، عدداً من الرحلات الجوية الخاصة بشركة طيران الإمارات.

وأشار المدفع إلى أن مطار الشارقة الدولي مستعد للتعامل مع الظروف الطارئة، واستقبال مزيد من الرحلات التي كانت قادمة إلى مطار دبي الدولي، بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني بالشارقة والهيئة العامة للطيران المدني، مضيفاً أن كل فرق العمل في مطار الشارقة تتمتع بالجاهزية التامة لخدمة المسافرين، والتعامل مع أي رحلات إضافية لخطوط الطيران العاملة في الدولة.

وأضاف رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «تم نقل المسافرين من الشارقة إلى دبي بوساطة الحافلات، ومطار الشارقة الدولي، بإدارته وموظفيه، مستعد لتقديم أي دعم ممكن وعلى مدار الساعة، لتسهيل حركة السفر من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة».