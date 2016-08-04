مغردون يشيدون بالسرعة في إجلاء الركاب

تفاعل مغردون في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع خبر تعرض رحلة طيران الإمارات القادمة من ثيروفانانثابورام الهندية لحادث أثناء هبوطها في مطار دبي الدولي، وسرعة الجهات المختصة في إخلاء المسافرين بوقت قياسي، ما حال دون وقوع وفيات بإطلاقهم وسم #_كلنا_فخر_بطيران_ الإمارات.

وغرد أحد المتابعين: «إن كان للتميز عنوان فهو طيران الإمارات»، فيما غرد آخر: «ردة فعل قياسية في السيطرة على الوضع وإجلاء المصابين وعلاجهم، هذا ما يسمى فن إدارة الأزمات»، وتابع آخر: «محن الإمارات منح، اللهم أدم أعزك على الإمارات وأهلها وبحرها وسمائها وجوها وبرها، واكفها الحوادث والنوازل».

وفي السياق ذاته غردت متابعة: «التعامل الراقي والإنساني من الجميع سواء من الركاب أو الطاقم يعد من سمات طيران الإمارات»، وأضافت: «الشفافية في التعامل مع كل حدث يضاف لسجل طيران الإمارات، الذي نفتخر به»، وغرد آخر حول الإنجاز الذي يسجل لطيران الإمارات: «بحمد الله في دولتي تتحول دائماً الأزمة إلى إنجاز، هذا بفضل من الله أولاً، وبفضل التخطيط السليم لحكومة الإمارات العربية المتحدة».

أنتم الأفضل

وشهدت صفحة طيران الإمارات على برنامج فيسبوك تفاعلاً من قبل المتابعين، حيث كتب أحدهم قائلاً: «في مطار دبي الدولي، الشكر الجزيل لجميع أفراد الطاقم، الذين قادوا الجميع إلى بر الأمان، ما حال دون وقوع المأساة»، وتابع: «المشكلات التقنية أمر لا يمكن توقعه، بل يمكن منع تكرارها مستقبلاً، أنتم الأفضل في ميدان الملاحة الجوية»، وجاء في تعليق آخر «أحسنت يا طيران الإمارات في التعامل الرائع مع الحادثة، الذي حال دون وقوع كارثة»، وتابع: «عملية إجلاء ركاب الطائرة لم يستغرق أكثر من 90 ثانية، وذلك أكبر دليل على حسن التدريب والجاهزية في التعامل مع حالات الطوارئ».