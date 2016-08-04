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بدء تقديم الأوراق بكلية الصيدلة جامعة السادات ببطاقة الترشيح السبت

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بدء تقديم الأوراق بكلية الصيدلة جامعة السادات ببطاقة الترشيح السبت بدء تقديم الأوراق بكلية الصيدلة جامعة السادات ببطاقة الترشيح السبت
أعلن الدكتور عصام الدين متولى رئيس جامعة مدينة السادات عن بدء تقديم الطلاب المرشحين لكلية الصيدلة بالجامعة أوراقهم، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 6 أغسطس بمبنى كلية الطب البيطرى وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم بمجموع 401.5 لكلية الصيدلة بالجامعة.

وقال: على الطالب أن يحضر بطاقة ترشحه المطبوعة من على موقع التنسيق والاستمارة الدالة على النجاح و6 صور شخصية، وشهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمى منها، ونموذج 2 جند للطلاب الذكور؛ وشهادة التفوق الرياضى للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية .


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