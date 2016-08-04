لميس جابر تهاجم تظاهرات "أقباط المهجر".. وتؤكد: يلعبون أدوارا ضد مصر

هاجمت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، تظاهرات أقباط المهجر الأخيرة ووصفتها بـ"غير المنطقية"، قائلة:"يلعبون أدوارا ضد مصر "، مشددة على أن الأقباط فى مصر ليسوا أقلية والدولة المصرية متماسكة ولا يوجد فتن طائفية التى هى طعم من قبل جماعة الإخوان وأسلوبهم لهدم الدولة.

وقالت عضو مجلس النواب، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع على قناة النهار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى زعيم وقائد وعندما ترشح فى الانتخابات كان له دعم كامل من الشعب، وغير حقيقى الترويج بأن شعبيته تراجعت، وكرسى الزعامة شئ فى السماء، مؤكدة أن 30 يونيو متشابهة مع ثورة 1919 لأنها خرجت من الشعب دون قيادة.

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