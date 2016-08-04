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"السكة الحديد" تقرر إعادة تشغيل مدرسة ثانوية صناعية لتخريج فنيين للقطارات

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"السكة الحديد" تقرر إعادة تشغيل مدرسة ثانوية صناعية لتخريج فنيين للقطارات "السكة الحديد" تقرر إعادة تشغيل مدرسة ثانوية صناعية لتخريج فنيين للقطارات
وافق مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد، برئاسة اللواء مدحت شوشة، على إعادة تشغيل المدرسة الثانوية الصناعية بمعهد وردان التابع للسكة الحديد بجوار القرية الذكية، على أن تبدأ الدراسة بها مع العام الدراسى المقبل، لمدة ثلاث سنوات.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن هذه المدرسة ستخص بتخريج الفنيين المطلوبين للسكة الحديد، وأنه سيتم القبول بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية مباشرة، لافتا إلى أنه سيتم قبول أعداد من 250 إلى 300 تلميذ فى السنة الأولى، وأن قطاع الموارد البشرية بالهيئة سيحدد قواعد وشروط القبول.

وأضافت المصادر أنه جارى تحديد الأعداد التى سيتم تعيينها مباشرة بالسكة الحديد بعد التخرج، وكذلك القواعد التى ستحكم هذا التعيين، لافتا إلى أن الدراسة بهذه المدرسة ستشمل الإقامة الدائمة فى الاستراحات المتوفرة بمعهد وردان.

يذكر أن آخر دفعة تخرجت من هذه المدرسة كانت خلال العام الدراسى 2003/2004، حيث تم إيقاف الدراسة بها وإغلاقها منذ حينها قبل مشروع تطوير معهد وردان.


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